На стройке в Нижнем Новгороде задержали группу нелегальных мигрантов

«Во время проверки сотрудники управления по вопросам миграции выяснили, что 12 граждан Средней Азии прибыли в РФ по туристическим визам, но незаконно работали и проживали на стройплощадке. В действиях работодателей усматриваются признаки преступления по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Также 2 мигранта предоставили фиктивные трудовые договоры, приобретённые у директора ООО за ежемесячную плату в размере 7 тысяч рублей. В отношении должностного лица проводится проверка по факту фиктивной постановки на миграционный учёт», — подчеркивается в сообщении.