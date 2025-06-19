Жителя Анапы судят по обвинению в подготовке теракта в Белгородской области

По версии обвинения, уроженец Новосибирска с 2020 года проживал в Анапе, а в январе 2024 го установил контакт с «Легионом “Свобода России”» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Получив «тестовое задание», фигурант Мосиенко прибыл в Белгородскую область, снял номер в гостинице, извлек из тайника свыше 6,3 кг пластита С 4 и попытался заложить заряд под железнодорожным мостом, прибыв к объекту в оранжевом жилете работника путей и с охапкой красных шаров, считает следствие. По данным правоохранителей, диверсия должна была нарушить движение воинских эшелонов; после ее исполнения обвиняемый намеревался перейти на сторону противника, передав ВСУ автомобиль, камуфляж, $5тыс. и 175тыс.руб.