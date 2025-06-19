Вьетнамец устроил дебош в ресторане азиатской кухни в Москве

После поступления сигнала «Тревога» с территории заведения сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали на место происшествия. Как сообщили правоохранители, мужчина был пьян и вел себя агрессивно: ломал мебель, бросал посуду и создавал опасность для других посетителей. Замечания персонала он не воспринимал и продолжал нарушать порядок.