Вьетнамец устроил дебош в ресторане азиатской кухни в Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали 42-летнего гражданина Вьетнама, устроившего хулиганскую выходку в ресторане вьетнамской кухни на Пресненской набережной.
После поступления сигнала «Тревога» с территории заведения сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали на место происшествия. Как сообщили правоохранители, мужчина был пьян и вел себя агрессивно: ломал мебель, бросал посуду и создавал опасность для других посетителей. Замечания персонала он не воспринимал и продолжал нарушать порядок.
Росгвардейцы задержали правонарушителя и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.