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Вьетнамец устроил дебош в ресторане азиатской кухни в Москве

На Пресненской набережной в Москве сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего гражданина Вьетнама после того, как тот устроил жесткий дебош в ресторане вьетнамской кухни. По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, ломал мебель, бросал посуду и угрожал другим посетителям.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали 42-летнего гражданина Вьетнама, устроившего хулиганскую выходку в ресторане вьетнамской кухни на Пресненской набережной.

После поступления сигнала «Тревога» с территории заведения сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали на место происшествия. Как сообщили правоохранители, мужчина был пьян и вел себя агрессивно: ломал мебель, бросал посуду и создавал опасность для других посетителей. Замечания персонала он не воспринимал и продолжал нарушать порядок.

Росгвардейцы задержали правонарушителя и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.