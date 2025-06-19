«Первые фоточки Таира»: уфимский блогер Рустам Набиев поделился кадрами с фотосессии новорожденного сына

У блогера-миллионника Рустама Набиева 11 июня родился третий ребенок. Мужчина стал отцом сына, которого они с женой назвали Таиром. Набиев впервые с момента родов показал своего ребенка подписчикам. Он опубликовал трогательные кадры первой фотосессии малыша в запрещенной социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Семья Набиевых уже провела традиционный мусульманский обряд имянаречения. Как объяснил сам Рустам, этот ритуал имеет глубокий смысл, он символизирует связь ребенка с предками и верой, давая защиту и благословение.
Таиру отец уступил свое спальное место.
У Набиевых также подрастают две дочери — София и Амина. Теперь семейное счастье дополнил долгожданный сын.
Напомним, в 2015 году во время службы в армии Набиев получил тяжелые травмы при обрушении казармы, лишившись обеих ног. Несмотря на испытания, Набиев продолжает активную общественную деятельность и в 2023 году был удостоен президентской награды.
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