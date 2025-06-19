«Первые фоточки Таира»: уфимский блогер Рустам Набиев поделился кадрами с фотосессии новорожденного сына

У блогера-миллионника Рустама Набиева 11 июня родился третий ребенок. Мужчина стал отцом сына, которого они с женой назвали Таиром. Набиев впервые с момента родов показал своего ребенка подписчикам. Он опубликовал трогательные кадры первой фотосессии малыша в запрещенной социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).