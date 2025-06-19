В Калининградской области задержаны добытчики янтаря

Правоохранительные органы напоминают, что самовольная добыча янтаря влечет за собой серьезную ответственность. За первое нарушение предусмотрен административный штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. При повторном совершении правонарушения наступает уголовная ответственность, которая предусматривает штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.