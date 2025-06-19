В Калининградской области задержаны добытчики янтаря

В результате операции были задержаны двое местных жителей, осуществлявших незаконную добычу янтаря.
Инцидент произошел в районе поселка Отрадное Светлогорского района. В 400 метрах от берега правоохранители обнаружили моторное судно, на котором находились двое мужчин 44 и 56 лет. Они занимались нелегальным промыслом с использованием специального водолазного снаряжения и вспомогательного оборудования.
В ходе осмотра судна полицейские изъяли около 7 килограммов янтаря-сырца. Нарушители были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье 7.5 КоАП РФ.
Правоохранительные органы напоминают, что самовольная добыча янтаря влечет за собой серьезную ответственность. За первое нарушение предусмотрен административный штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. При повторном совершении правонарушения наступает уголовная ответственность, которая предусматривает штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.