Москвич угрожал взорвать уфимский аэропорт.

В итоге дебошира задержали за заведомо ложное сообщении об акте терроризма. На время расследования уголовного дела жителю Москвы придется оставаться в уфимском СИЗО. Правда, пока постановление в законную силу еще не вступило, у обвиняемого есть время его обжаловать, уточнили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.