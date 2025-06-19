Москвич угрожал взорвать уфимский аэропорт.

21-летний молодой человек, угрожавший взорвать аэропорт в башкирской столице, оказался в СИЗО. Советский районный суд избрал ему меру пресечения до 17 августа.
Инцидент произошел 15 июня. Пассажир встал напротив терминала № 1 и, осознавая, что его действия воспримут как реальную опасность гибели большого количества людей и причинения крупного имущественного ущерба, парализуют работу аэропорта, сообщил о том, что у него находится взрывное устройство.
В итоге дебошира задержали за заведомо ложное сообщении об акте терроризма. На время расследования уголовного дела жителю Москвы придется оставаться в уфимском СИЗО. Правда, пока постановление в законную силу еще не вступило, у обвиняемого есть время его обжаловать, уточнили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.