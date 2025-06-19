В Иркутске раскрыта схема взяток при закупках троллейбусных запчастей

В Иркутске завели уголовное дело против трех человек — двух местных чиновников и московского бизнесмена. Как сообщили КП-Иркутск в региональном УФСБ и Следкоме, их подозревают в организации коррупционной схемы при закупке запчастей для городского троллейбусного парка.