В Иркутске раскрыта схема взяток при закупках троллейбусных запчастей

В Иркутске завели уголовное дело против трех человек — двух местных чиновников и московского бизнесмена. Как сообщили КП-Иркутск в региональном УФСБ и Следкоме, их подозревают в организации коррупционной схемы при закупке запчастей для городского троллейбусного парка.
— По данным следствия, в декабре 2024 года заместитель директора муниципального предприятия по экономике и начальник коммерческого отдела в сговоре с поставщиком искусственно завысили стоимость деталей на 1,6 миллиона рублей, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Интересно, что купленные запчасти предприятию на самом деле не требовались — вся схема была организована исключительно для незаконного обогащения. После оформления сделки чиновники и бизнесмен поделили между собой «лишние» 1,6 млн рублей.
Расследование началось после проверки материалов, переданных УФСБ. Сейчас всем троим предъявлены обвинения. Кировский районный суд уже ограничил их в некоторых действиях на время следствия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области фирму поймали на контрабанде леса на 18,6 миллиона.