Обрушившийся мост в Борском округе являлся самостроем

Напомним, 18 июня стало известно, что в Борском районе Нижегородской области обрушился деревянный автомобильный мост. Выяснилось, что мост являлся не единственным подъездом к населенным пунктам. Доехать до деревень Красногорка, Вяловское, Соломатки и Обмелюхино можно также по грунтовому объезду.