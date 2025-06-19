Обрушившийся мост в Борском округе являлся самостроем

Правительство прокомментировало обрушение моста в Борском округе. Выяснилось, то разрушенный мост являлся самостроем. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Напомним, 18 июня стало известно, что в Борском районе Нижегородской области обрушился деревянный автомобильный мост. Выяснилось, что мост являлся не единственным подъездом к населенным пунктам. Доехать до деревень Красногорка, Вяловское, Соломатки и Обмелюхино можно также по грунтовому объезду.
Специалисты уже обследовали грунтовую дорогу и приняли решение провести грейдирование и уплотнение грунта. Добавим, что официально в населенных пунктах зарегистрировано 12 человек.