Прокурор Татарстана назвал в суде сроки в деле о смертельной аварии с тюбингом

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов сегодня на заседании суда назвал сроки по делу о гибели молодой девушки в аварии с тюбингом, сообщает ИА «Татар-информ».
Наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении — с запретом деятельности, связанной с управлением транспортом, заявил в зале суда Сурягулов.
Следствию известно: восьмого января в поселке Аракчино Эвелина Якупова прикрепила к своей машине тюбинг, в котором хотела прокатить подругу, 20-летнюю Дарью Акинову. При этом автомобиль разогнался, и тюбинг с девушкой на скорости врезался в дорожный знак. Пострадавшую девушку доставили в больницу, где она умерла.
Обвиняемая Якупова врачам сказала, что подруга скатилась на тюбинге с горы, врезавшись в забор. Тем временем на место происшествия поехали двое молодых людей и забрали злополучную «ватрушку», скрыв следы крови. Эти действия, как и сам момент столкновения, были запечатлены уличным видеонаблюдением.
Следователи после смерти девушки выехали осмотреть забор, в который якобы врезалась Акинова. Тогда и возникли подозрения в фальсификации фактов. Затем стали известны подробности случившегося, и Якупову поместили под стражу.
Адвокат Эвелины Якуповой настаивает на переквалификации дела. Он просит изменить категорию преступления на менее тяжкое. В этом случае он будет ходатайствовать о прекращении уголовного дела за примирением сторон. В ходе допроса потерпевшей (матери Дарьи) выяснилось, что она примирилась с подзащитной. Адвокат просил прекратить уголовное дело за примирением сторон.
Кировский суд Казани сегодня вынес приговор Эвелине Якуповой за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека: признать виновной и назначить наказание в виде 3 лет 6 мес. лишения свободы в колонии-поселении. Отбыв наказание, она будет лишена права управления автомобилем на два с половиной года.