Прокурор Татарстана назвал в суде сроки в деле о смертельной аварии с тюбингом

Адвокат Эвелины Якуповой настаивает на переквалификации дела. Он просит изменить категорию преступления на менее тяжкое. В этом случае он будет ходатайствовать о прекращении уголовного дела за примирением сторон. В ходе допроса потерпевшей (матери Дарьи) выяснилось, что она примирилась с подзащитной. Адвокат просил прекратить уголовное дело за примирением сторон.