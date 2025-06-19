Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокурор Татарстана назвал в суде сроки в деле о смертельной аварии с тюбингом

На слушании дела о гибели девушки Альберт Суяргулов назвал сроки.

Источник: МК.RU Казань

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов сегодня на заседании суда назвал сроки по делу о гибели молодой девушки в аварии с тюбингом, сообщает ИА «Татар-информ».

Наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении — с запретом деятельности, связанной с управлением транспортом, заявил в зале суда Сурягулов.

Следствию известно: восьмого января в поселке Аракчино Эвелина Якупова прикрепила к своей машине тюбинг, в котором хотела прокатить подругу, 20-летнюю Дарью Акинову. При этом автомобиль разогнался, и тюбинг с девушкой на скорости врезался в дорожный знак. Пострадавшую девушку доставили в больницу, где она умерла.

Обвиняемая Якупова врачам сказала, что подруга скатилась на тюбинге с горы, врезавшись в забор. Тем временем на место происшествия поехали двое молодых людей и забрали злополучную «ватрушку», скрыв следы крови. Эти действия, как и сам момент столкновения, были запечатлены уличным видеонаблюдением.

Следователи после смерти девушки выехали осмотреть забор, в который якобы врезалась Акинова. Тогда и возникли подозрения в фальсификации фактов. Затем стали известны подробности случившегося, и Якупову поместили под стражу.

Адвокат Эвелины Якуповой настаивает на переквалификации дела. Он просит изменить категорию преступления на менее тяжкое. В этом случае он будет ходатайствовать о прекращении уголовного дела за примирением сторон. В ходе допроса потерпевшей (матери Дарьи) выяснилось, что она примирилась с подзащитной. Адвокат просил прекратить уголовное дело за примирением сторон.

Кировский суд Казани сегодня вынес приговор Эвелине Якуповой за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека: признать виновной и назначить наказание в виде 3 лет 6 мес. лишения свободы в колонии-поселении. Отбыв наказание, она будет лишена права управления автомобилем на два с половиной года.