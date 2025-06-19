Ушёл к другу и не вернулся: В Молдове пропал 18-летний парень

Пропавший ушёл из дома в селе Микэуць Страшенского района 6 июня, собирался встретиться с другом. Обратно не вернулся. Родные обратились в полицию 15 июня.
Приметы:
Рост молодого человека — 1,60 м, телосложение среднее. В день исчезновения был в чёрной футболке, шортах и чёрных шлёпанцах.
Правоохранители просят сообщать информацию по тел. 068201253 или 112.
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