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Ушёл к другу и не вернулся: В Молдове пропал 18-летний парень

Полиция просит помочь в поисках 18-летнего парня, который ушел из дома 6 июня и не вернулся.

Источник: Комсомольская правда

Пропавший ушёл из дома в селе Микэуць Страшенского района 6 июня, собирался встретиться с другом. Обратно не вернулся. Родные обратились в полицию 15 июня.

Приметы:

Рост молодого человека — 1,60 м, телосложение среднее. В день исчезновения был в чёрной футболке, шортах и чёрных шлёпанцах.

Правоохранители просят сообщать информацию по тел. 068201253 или 112.

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