Футбольный матч в Ливии закончился массовыми беспорядками, поджогом автобуса и стрельбой

Матч между ливийскими клубами «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» перерос в масштабные беспорядки, в ходе которых применялись спецсредства, а также пострадали несколько человек, сообщает телеграм-канал Sport Baza.
Игра в Триполи вышла из-под контроля после того, как полузащитник гостевой команды Нуфаль Зерхуни забил гол прямым штрафным ударом. Празднование победы со стороны игроков «Аль-Иттихада» вызвало бурную негативную реакцию у болельщиков «Аль-Ахли», которые выбежали на поле и начали нападать на футболистов и судей.
Главный арбитр встречи, португалец Фабио Жозе, остановил игру. Однако беспорядки продолжились: фанаты подожгли автобус гостевой команды. Правоохранители применили водометы и резиновые пули, чтобы восстановить порядок.
Пострадали несколько человек, точные данные пока не известны. Клуб «Аль-Ахли» осудил беспорядки и потребовал разобраться в случившемся. В заявлении также говорилось, что провокационное поведение игроков «Аль-Иттихада» могло спровоцировать конфликт.