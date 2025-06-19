Футбольный матч в Ливии закончился массовыми беспорядками, поджогом автобуса и стрельбой

Игра в Триполи вышла из-под контроля после того, как полузащитник гостевой команды Нуфаль Зерхуни забил гол прямым штрафным ударом. Празднование победы со стороны игроков «Аль-Иттихада» вызвало бурную негативную реакцию у болельщиков «Аль-Ахли», которые выбежали на поле и начали нападать на футболистов и судей.