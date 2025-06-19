В уфимском кардиоцентре выполнили инновационную операцию с лазером

Современное оснащение нового хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра позволило врачам применить передовую методику лечения. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, 68-летнему пациенту с жалобами на боли в сердце и скачки давления провели уникальное процедуру с использованием лазерных технологий.
Перед установкой стента кардиохирурги применили эксимерный лазер для разрушения холестериновых отложений в сосудах. Такой подход обеспечивает лучшее раскрытие стента и повышает эффективность процедуры.
Как отметил министр, восстановление после подобных операций проходит значительно быстрее. Уже через неделю пациента выписали, а через несколько месяцев он сможет полностью вернуться к обычной жизни.
Новый хирургический корпус кардиоцентра был открыт 10 июня. Запуск учреждения состоялся при участии президента Владимира Путина, который подключился к церемонии по видеосвязи.
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