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В уфимском кардиоцентре выполнили инновационную операцию с лазером

В Уфе в новом корпусе кардиоцентра провели уникальную операцию.

Источник: Комсомольская правда

Современное оснащение нового хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра позволило врачам применить передовую методику лечения. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, 68-летнему пациенту с жалобами на боли в сердце и скачки давления провели уникальное процедуру с использованием лазерных технологий.

Перед установкой стента кардиохирурги применили эксимерный лазер для разрушения холестериновых отложений в сосудах. Такой подход обеспечивает лучшее раскрытие стента и повышает эффективность процедуры.

Как отметил министр, восстановление после подобных операций проходит значительно быстрее. Уже через неделю пациента выписали, а через несколько месяцев он сможет полностью вернуться к обычной жизни.

Новый хирургический корпус кардиоцентра был открыт 10 июня. Запуск учреждения состоялся при участии президента Владимира Путина, который подключился к церемонии по видеосвязи.

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