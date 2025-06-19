«Упаковка стоила до 3 рублей, а продавали ее за 135 рублей». МВД раскрыло подробности дела о торговле добавками под видом лекарств

Как рассказали в МВД, под руководством гражданина России, правой рукой которого был белорус, преступники организовали разветвленную сеть колл-центров. Ее офисы были открыты в Минске, Барановичах, Бобруйске и Борисове. Злоумышленники продавали препараты, которые будто бы обладали высокоэффективными лечебными свойствами. Причем консультанты убеждали людей с тяжелыми заболеваниями полностью отказаться от лекарств и БАДов, и полностью перейти на их «продукцию из трав». Активно вели рекламу в сети и печатных СМИ, публикуя мнимые рекомендации врачей, фальшивые сертификаты качества и ложные сведения о клинических испытаниях.