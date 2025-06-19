«Упаковка стоила до 3 рублей, а продавали ее за 135 рублей». МВД раскрыло подробности дела о торговле добавками под видом лекарств

В Министерстве внутренних дел раскрыли подробности уголовного дела против преступных колл-центров, продававших пищевые добавки под видом дорогого лекарства, сообщает пресс-служба ведомства.
Как рассказали в МВД, под руководством гражданина России, правой рукой которого был белорус, преступники организовали разветвленную сеть колл-центров. Ее офисы были открыты в Минске, Барановичах, Бобруйске и Борисове. Злоумышленники продавали препараты, которые будто бы обладали высокоэффективными лечебными свойствами. Причем консультанты убеждали людей с тяжелыми заболеваниями полностью отказаться от лекарств и БАДов, и полностью перейти на их «продукцию из трав». Активно вели рекламу в сети и печатных СМИ, публикуя мнимые рекомендации врачей, фальшивые сертификаты качества и ложные сведения о клинических испытаниях.
— Установлено, что под видом целебных средств заводом в Алтайском крае выпускалась банальная пищевая продукция, в основе которой — крахмал, — прокомментировал начальник отдела пятого управления ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель.
Пищевую продукцию завод производил специально для данного заказчика с учетом всех его требований. Причем себестоимость одной упаковки составляла всего от 1 до 3 белорусских рублей. А вот продавали ее минимум за 135 рублей.
Преступная схема реализовывалась с апреля 2021 года. На данный момент общий имущественный вред, который был нанесен потерпевшим, среди которых, в основном, пенсионеры, инвалиды и люди с хроническими заболеваниями, превысил 20 тысяч белорусских рублей.
Известно, что ранее организатор незаконного бизнеса был судим в России за наркопреступления. Гражданин Беларуси, который был его компаньоном, сидел за мошенничество, подделку документов и дачу взятки.
— В отношении 56 руководителей и участников группы возбуждено уголовное дело. Из них 39 наиболее активных задержаны и помещены в изоляторы временного содержания, — подчеркнули в ГУБОПиК.
Также следователи установили не менее восьми тысяч фактов реализации белорусам этих псевдолекарств в 2025 году, а за весь период — более 170 000 случаев.
— Устанавливаются все пострадавшие от деятельности злоумышленников, — заключил Ванагель.
К слову, ранее сообщили, что МВД Беларуси раскрыло преступную схему по продаже пищевых добавок вместо лекарств: «Десятки фигурантов продавали “пустышки”.
Между тем минчанка заявила милиции, что ее вывезли в лес и обокрали, но дело завели на нее.