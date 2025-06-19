Нашествие саранчи сорвало свадьбу в Туркменистане

Видео с места событий быстро разошлось по соцсетям. На кадрах видно, как участники праздника пытаются укрыться и машут руками. Рои саранчи облепили столы и стулья. Сначала гости торжества старались не обращать внимания на насекомых, но потом не смогли справиться с нашествием и разбежались с танцпола.