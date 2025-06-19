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Нашествие саранчи сорвало свадьбу в Туркменистане

Свадебное торжество в Туркменистане неожиданно прервали полчища насекомых. Они заполонили уличную площадку, даже залетали в одежду гостей.

Видео с места событий быстро разошлось по соцсетям. На кадрах видно, как участники праздника пытаются укрыться и машут руками. Рои саранчи облепили столы и стулья. Сначала гости торжества старались не обращать внимания на насекомых, но потом не смогли справиться с нашествием и разбежались с танцпола.

Изначально СМИ сообщали, что инцидент произошел в Каракалпакстане. Однако позже в Агентстве по карантину и защите растений Узбекистана сообщили, что действие роликов происходило в Туркменистане.

Тем временем в Казахстане продолжается сезон борьбы с саранчой. Минсельхоз сообщает, что специалисты уже обследовали более 11,4 млн гектаров полей. По прогнозам, саранча может охватить около 2,1 млн гектаров. По данным специалистов, саранча из соседних стран в Казахстан не проникает.