МВД заявило о риске уголовного преследования 2 млн россиян за дропперство

В феврале зампред ЦБ Ольга Полякова заявила, что около 80 тыс. человек в месяц становятся дропперами — как российские, так и иностранные граждане. Всего за 2024 год, по информации банка, около 10 млн клиентов российских банков перевели деньги на дропперские карты — оформленные на подставных лиц или проданные мошенникам.