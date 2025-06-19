В Самаре ограничили купание на пляже от Маяковского спуска до дамбы у КИНАПа

На самарском пляже ограничили купание на одном из местных пляжей. Все из-за переизбытка анаэробных бактерий.
Как стало известно, специалисты регионального Роспотребнадзора взяли пробу воды около второй очереди набережной и нашли там слишком большое количество вредоносных бактерий.
Для человека они опасны тем, что могут проникать через раны и рот, вызывая разного рода болезни.
Купаться нельзя на пляже от Маяковского спуска до дамбы у КИНАПа.
Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!