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В Самаре ограничили купание на пляже от Маяковского спуска до дамбы у КИНАПа

На самарском пляже ограничили купание на одном из местных пляжей.

На самарском пляже ограничили купание на одном из местных пляжей. Все из-за переизбытка анаэробных бактерий.

Как стало известно, специалисты регионального Роспотребнадзора взяли пробу воды около второй очереди набережной и нашли там слишком большое количество вредоносных бактерий.

Для человека они опасны тем, что могут проникать через раны и рот, вызывая разного рода болезни.

Купаться нельзя на пляже от Маяковского спуска до дамбы у КИНАПа.

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