В Балтийском море задержали дайверов, незаконно добывших янтарь

Полиция Калининградской области совместно с региональным УФСБ пресекла незаконную добычу янтаря в акватории Балтийского моря, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Во время рейда в районе поселка Отрадное Светлогорского района правоохранители заметили моторную лодку в 400 метрах от берега. Выяснилось, что в лодке находились двое мужчин, которые незаконно добывали янтарь при помощи водолазного снаряжения.
У задержанных изъяли около 7 кг янтаря-сырца. Оба дайвера оказались местными жителями в возрасте 44 и 56 лет и были доставлены в отделение для дальнейшего разбирательства.
В отношении мужчин составили протоколы об административном правонарушении по статье 7.5 КоАП РФ «Незаконная добыча минеральных ресурсов».
Как сообщили в правоохранительных органах, за нелегальную добычу янтаря гражданам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность: штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.