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В Балтийском море задержали дайверов, незаконно добывших янтарь

В акватории Балтийского моря, возле поселка Отрадное, сотрудники полиции и УФСБ задержали двух дайверов, занимавшихся незаконной добычей янтаря. Мужчины находились на моторной лодке и использовали водолазное оборудование. У них изъяли около 7 кг янтаря-сырца.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Полиция Калининградской области совместно с региональным УФСБ пресекла незаконную добычу янтаря в акватории Балтийского моря, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Во время рейда в районе поселка Отрадное Светлогорского района правоохранители заметили моторную лодку в 400 метрах от берега. Выяснилось, что в лодке находились двое мужчин, которые незаконно добывали янтарь при помощи водолазного снаряжения.

У задержанных изъяли около 7 кг янтаря-сырца. Оба дайвера оказались местными жителями в возрасте 44 и 56 лет и были доставлены в отделение для дальнейшего разбирательства.

В отношении мужчин составили протоколы об административном правонарушении по статье 7.5 КоАП РФ «Незаконная добыча минеральных ресурсов».

Как сообщили в правоохранительных органах, за нелегальную добычу янтаря гражданам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность: штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.