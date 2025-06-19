В Балтийском море задержали дайверов, незаконно добывших янтарь

Как сообщили в правоохранительных органах, за нелегальную добычу янтаря гражданам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность: штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.