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Роспотребнадзор предупредил самарцев об опасном масле из Свердловской области

Изделия изготавливают в неизвестных условиях. Опасными посчитали топленое и сливочное шоколадное с массовыми долями жира 99% и 62%

Изделия изготавливают в неизвестных условиях. Подробностями поделились представители регионального управления надзорного ведомства.

В самарском Роспотребнадзоре уточнили: опасными посчитали топленое и сливочное шоколадное масла с массовыми долями жира 99% и 62% соответственно.

На упаковках сказано, что производством занимается предприниматель Расторгуев Александр Сергеевич в Ревде Свердловской области на улице Клубной, 16. Хотя на самом деле такие продукты не изготавливает.

При обнаружении сомнительной «молочки» рекомендуют сразу обращаться в самарский Роспотребнадзор.

Ранее надзорное ведомство оштрафовало производителя хлеба на 800 тыс. рублей.

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