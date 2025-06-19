Роспотребнадзор предупредил самарцев об опасном масле из Свердловской области

Изделия изготавливают в неизвестных условиях. Подробностями поделились представители регионального управления надзорного ведомства.
В самарском Роспотребнадзоре уточнили: опасными посчитали топленое и сливочное шоколадное масла с массовыми долями жира 99% и 62% соответственно.
На упаковках сказано, что производством занимается предприниматель Расторгуев Александр Сергеевич в Ревде Свердловской области на улице Клубной, 16. Хотя на самом деле такие продукты не изготавливает.
При обнаружении сомнительной «молочки» рекомендуют сразу обращаться в самарский Роспотребнадзор.
Ранее надзорное ведомство оштрафовало производителя хлеба на 800 тыс. рублей.
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