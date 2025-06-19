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В Шахтах вспыхнул производственный цех по приему металлолома

На территории производственного цеха в Шахтах локализовали пожар, тушение еще ведется.

Источник: Комсомольская правда

Днем 19 июня в Шахтах вспыхнул производственный цех по приему металлолома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, вызов на Псковскую, 41 поступил в 11:10, огнем было охвачено 400 кв. метров. В 12:01 горение локализовали. Полную ликвидацию пожара к этому моменту еще не объявляли, это значит, что тушение продолжается.

Известно, что на месте происшествия от РСЧС задействовали 53 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 40 человек и 12 единиц техники. Пострадавших нет.

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