Двуглавая змея заползла в дом к жителям Талдыкоргана

Жители дачного массива «Красный камень» под Талдыкорганом обсуждают неожиданных гостей — в дом к ним якобы заползла змея с двумя головами. Видео с редкой рептилией обсуждется в социальных сетях, передаёт BAQ.KZ.
«Прямо домой заползают двухголовые змеи», — говорится в описании к видео.
«Мам, смотри, вот змея, про которую ты рассказывала. Вот одна голова, вот вторая», — комментируют происходящее за кадром девушки.
На кадрах действительно видно змею, у которой, на первый взгляд, две головы — одна на привычном месте, а вторая будто бы на другом конце тела.
Однако пользователи разделились во мнениях: одни считают, что это вовсе не мутация, а оптический обман.
По их словам, «вторая голова» — это хвост, форма и окраска которого имитируют голову. Такое явление называется мимикрия хвоста и используется рептилиями для отпугивания хищников.
Другие узнали в змее обычного песчаного удавчика — обитателя Средней Азии. Он не ядовит и не представляет опасности, если его не трогать. Возможно, змея приползла в поисках воды.
Третьи выражают панику и удивление:
«Господи, спаси и сохрани вас всех» «Впервые вижу такую змею» «Талдык превращается в Австралию».
В итоге все пользователи сошлись во мнениях о том, что встреча с такой гостьей не из приятных.