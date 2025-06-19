Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории цеха в Шахтах ликвидировали открытое горение

Открытое пламя потушили на площадке производственного цеха в Шахтах.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах, на территории производственного цеха по приему металлолома, сбили открытое пламя, сейчас тушение продолжается. Об этом днем 19 июня информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Открытое горение ликвидировали в 13:27, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, пожар на Псковской, 41, начался примерно в 11:10, именно в это время поступил вызов в экстренную службу. Огнем было охвачено 400 кв. метров. В 12:01 пожарным удалось остановить распространение огня.

Известно, что на месте от РСЧС задействовали 53 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС — 40 человек и 12 единиц техники. Пострадавших нет.

Подпишись на нас в Telegram.