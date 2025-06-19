Бывший пермский аптекарь прокомментировал уголовное дело

Бизнесмены Николай Шаврин и Андрей Годовалов развивали бизнес по продажам лекарств. В 2024 году принадлежавшее им ООО «Годовалов» (занималось оптовыми поставками лекарств) было признано банкротом, а их розничная сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Андрей Годовалов и Николай Шаврин подали заявления о самобанкротстве, признав за собой долги на сумму более 4 млрд руб. При этом господин Годовалов выехал за рубеж и позже был объявлен в международный розыск.