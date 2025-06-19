Жителя Крыма приговорили к 17 годам тюрьмы за подготовку теракта

По его данным, в 2022 году сотрудники главного управления разведки минобороны Украины вышли на Кучеренко и привлекли его к сотрудничеству. В апреле 2023 года Кучеренко получил задание забрать из тайника в Севастополе взрывчатое вещество, изготовить взрывное устройство, а затем взорвать военный вертолет Ка-27 на военном аэродроме отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота.