Жителя Крыма приговорили к 17 годам тюрьмы за подготовку теракта

По его данным, в 2022 году сотрудники главного управления разведки минобороны Украины вышли на Кучеренко и привлекли его к сотрудничеству. В апреле 2023 года Кучеренко получил задание забрать из тайника в Севастополе взрывчатое вещество, изготовить взрывное устройство, а затем взорвать военный вертолет Ка-27 на военном аэродроме отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота.
В конце апреля Кучеренко прибыл к месту дислокации военного аэродрома и изучил обстановку. Позже он приобрел, как он полагал, взрывчатое вещество, а фактически — муляжи.
Кучеренко задержали сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. Уголовное дело было возбуждено по статьям о госизмене, приготовлении к теракту и приготовлении к изготовлению взрывных устройств.
«Кучеренко назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме», — сказал собеседник агентства.