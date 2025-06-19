Долги больше не спишут: почему россиянам запретили роскошно жить на кредиты

Верховный суд запретил россиянам вести роскошную жизнь за счет кредитов, а потом списывать долги через процедуру банкротства. Что считается роскошной жизнью, смогут ли теперь физлица оформлять банкротство и какие у этого будут последствия, выясняла «Вечерняя Москва».
Запрет на роскошную жизнь за счет кредитов.
В среду, 18 июня, Верховный суд РФ запретил списывать долги с граждан, которые ведут роскошную жизнь за счет кредитов и, не собираясь их выплачивать, подают в итоге заявление о банкротстве.
В основу такого решения легло дело россиянина, который пытался списать свои долги через процедуру банкротства. Мужчина взял на себя несколько кредитов, хотя занимал высокую должность в банке и получал хорошую зарплату. Когда пришло время платить по долгам, он внезапно уволился и подал заявление о признании себя банкротом.
Когда заявление рассматривали в суде, выяснилось, что должник вел достаточно роскошный образ жизни: носил брендовую одежду, ел в дорогих ресторанах и разъезжал на такси бизнес-класса. При этом его зарплата вполне могла покрыть эти расходы.
Суд пришел к выводу, что мужчина намеренно набрал кредитов, чтобы не тратить на роскошества собственную зарплату. Отдавать долги он не планировал, решив просто списать их через процедуру банкротства. Такое поведение признали неправомерным. Мужчине отказали в банкротстве и обязали его погасить задолженности собственными силами.
— Последовательное наращивание задолженности в целях ведения роскошного образа жизни с намерением освободиться от долгов посредством механизма потребительского банкротства может быть признано основанием для отказа в освобождении от обязательств, — говорится в постановлении Верховного суда.
Теперь при рассмотрении заявлений о банкротстве суды должны будут руководствоваться этим примером и решать, действительно ли человеку нужны были кредитные деньги или же он пытался провернуть недобросовестную схему.
Что считается роскошным образом жизни.
Как рассказал «Вечерней Москве» юрист, эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша, понятие роскошного образа жизни даже для судов является достаточно субъективным. В постановлении Верховного суда говорится, что, например, для жилья признаками роскошества могут быть его размер, расположение в престижном районе или дорогостоящая отделка. Но есть и множество других факторов.
— Это довольно оценочный критерий. Невозможно точно сказать, исходя из судебной практики, что именно посчитают признаками роскошной жизни. Значение имеет даже то, в каком городе рассматривается дело о банкротстве. Например, в региональных судах проезд в такси бизнес-класса могут посчитать роскошеством, а в московских судах — нормой. Да и если вы всего один раз прокатились в таком такси, это не значит, что вы живете не по средствам, — пояснил Кваша.
По словам юриста, чтобы отказать вам в списании долгов, суду нужно будет доказать, что ваше поведение было недобросовестным. Поводом может стать попытка скрыть доходы, экстренное переписывание имущества на родственников или отказ давать показания в суде.
— Допустим, вы жили весьма скромно, получали небольшую зарплату, а потом взяли кредит и на эти деньги поехали куда-нибудь на Мальдивы. Не факт, что это роскошество, ведь ситуации могут быть разными. Может, вы думали, что погасите этот долг с помощью каких-нибудь подработок, но не смогли этого сделать. Это не говорит о вас как о недобросовестном должнике. Вас вполне могут признать банкротом, — рассуждает эксперт.
Если же в ваших действиях увидят явные признаки недобросовестности, то вас могут признать банкротом, но списывать долги не будут. По словам Кваши, в этом случае судебные приставы будут внимательно за вами следить и, если вы приобретете машину или вторую квартиру, заберут их и продадут.
— Это худший расклад для банкрота. Если в моменте ему нечем будет расплачиваться, долги будут тянуться за ним хоть всю жизнь, — подчеркнул он.
Процедура банкротства для физлиц.
Банкротство — это признание человека неспособным погасить собственные долги и обязательные платежи, будь то банковские кредиты, микрозаймы, штрафы, налоги и так далее.
Если человек накопил долгов на сумму от 50 тысяч рублей и понимает, что не сможет рассчитаться перед кредиторами, он вправе самостоятельно инициировать процедуру своего банкротства. Сделать это можно через МФЦ.
Банкротство физических и юридических лиц в 2024 году.
Ситуация обстоит иначе, когда сумма долгов превышает 500 тысяч рублей, а длительность просрочки — три месяца. В этом случае человек обязан подать заявление о банкротстве. Если он этого не сделает, то кредиторы сами обратятся в суд для начала этой процедуры. При этом у человека будет возможность заключить с кредитором соглашение.
Последствия банкротства для физлиц.
Как только физлицо признают банкротом, суд начнет изымать его имущество для продажи. Вырученные средства отдадут кредиторам в счет погашения долгов, а остаток отдадут банкроту.
При этом у человека обязательно должно остаться хотя бы одно жилье. То есть если в собственности у должника имеется несколько квартир, одну ему оставят, а остальные выставят на продажу. Оставшееся жилье обязательно должно соответствовать минимальному размеру жилплощади для его семьи. Если даже после продажи «лишних» квартир, автомобилей и иного имущества у человека все еще остаются долги, их просто списывают.
Если банкрот состоял в браке, то его супруг или супруга тоже «попадет под раздачу». Суд продаст их совместно нажитое имущество и отдаст кредиторам половину заработанных средств. Вторую половину денег отдадут супругу. Также суд может забрать имущество, которое человек переписал на какого-нибудь родственника менее чем за три года до процедуры банкротства.
Во время процесса изъятия и продажи имущества должнику придется отчитываться перед судебными приставами обо всех своих расходах.
Кроме того, банкроту могут временно запретить заниматься бизнесом: регистрировать статус индивидуального предпринимателя, управлять юрлицами, работать в банках и страховых компаниях. Также это может испортить человеку кредитную репутацию: в дальнейшем он не сможет взять кредит, не уведомив банк о своем банкротстве.
ЦБ хочет ограничить возможности коллекторов: какие изменения разрабатывают для должников.
Какие последствия у процедуры банкротства.
Существуют юридические фирмы, которые готовы помочь при оформлении банкротства. Такие специалисты объясняют человеку все условия и последствия этой процедуры, формируют необходимый пакет документов и помогают доказать добросовестность должника. Но в этой сфере немало мошенников, из-за которых человек может попасть даже под уголовную ответственность.
По словам юриста Дмитрия Кваши, мошенники используют следующие уловки:
гарантируют клиенту признание банкротства и списание долгов. Качественные юристы никогда ничего не гарантируют, а говорят о степени вероятности и учитывают непредвиденные ситуации в суде;не рассказывают обо всех последствиях процедуры банкротства, чтобы человек не передумал инициировать эту процедуру;предлагают «вывести» имущество и переписать его на родственников. Суд может посчитать это попыткой сокрытия доходов и имущества, что является преступлением. Тогда ответственность за это понесет не юрист, а обратившийся к нему должник;указывают не конечную стоимость своих услуг, а цену, например, за месяц работы. Такие мошенники могут намеренно растягивать сроки судопроизводства, чтобы получить как можно больше денег.
Поэтому, по словам собеседника «Вечерней Москвы», при обращении к таким помощникам нужно обращать внимание на их условия работы, стоимость и качество услуг.
Блиновскую признали банкротом: как это повлияет на разбирательства.
— Еще не советую обращать внимание на отзывы, потому что их легко можно «накрутить». Лучше всего искать такие фирмы через сарафанное радио, то есть брать контакты специалистов у друзей или родственников, которые ранее проходили процедуру банкротства и обращались к юристам, — заключил он.
В России рассматривают несколько законов, которые могут повлиять на процесс процедуры банкротства. Например, Банк России разрабатывает изменения в законодательстве, которые потенциально ограничат возможность коллекторов взыскивать долги с физлиц. Речь идет о надписи нотариуса, которая, по оценкам экспертов, имеет множество подводных камней для должников.
А в начале мая Госдума приняла закон о повышении минимальной суммы долга, позволяющего признать компанию или обычного гражданина банкротом. Как это изменит уже существующую процедуру — в материале «Вечерней Москвы».