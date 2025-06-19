Долги больше не спишут: почему россиянам запретили роскошно жить на кредиты

гарантируют клиенту признание банкротства и списание долгов. Качественные юристы никогда ничего не гарантируют, а говорят о степени вероятности и учитывают непредвиденные ситуации в суде;не рассказывают обо всех последствиях процедуры банкротства, чтобы человек не передумал инициировать эту процедуру;предлагают «вывести» имущество и переписать его на родственников. Суд может посчитать это попыткой сокрытия доходов и имущества, что является преступлением. Тогда ответственность за это понесет не юрист, а обратившийся к нему должник;указывают не конечную стоимость своих услуг, а цену, например, за месяц работы. Такие мошенники могут намеренно растягивать сроки судопроизводства, чтобы получить как можно больше денег.