Сжегшую свой паспорт блогершу отправили в СИЗО до 15 августа

Мароти стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом). Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, блогерша на заседании возражала против заключения под стражу и просила избрать иную меру. Суд решил, что Александра Мароти пробудет под арестом до 15 августа.