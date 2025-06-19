Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сжегшую свой паспорт блогершу отправили в СИЗО до 15 августа

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Александру Мароти. Блогерша на видео сожгла российский паспорт, жалуясь на усталость от работы.

Источник: соцсети

Мароти стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом). Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, блогерша на заседании возражала против заключения под стражу и просила избрать иную меру. Суд решил, что Александра Мароти пробудет под арестом до 15 августа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что девушка разместила в Tangram-канале видео, как сжигает паспорт гражданина РФ. Блогерша несколько раз призывала выехать за ней.