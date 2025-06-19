В Ростове житель Севастополя получил 17 лет лишения свободы за госизмену

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о государственной измене и подготовке к теракту. Подсудимый получил 17 лет лишения свободы.
По информации суда, в 2022 году в Севастополе сотрудники ГУР Минобороны Украины установили контакт с экстремистом и привлекли его к сотрудничеству.
В апреле 2023 года мужчина получил задание извлечь из тайника в Севастополе взрывчатое вещество, изготовить СВУ, а затем подорвать военный вертолет Ка-27 на аэродроме отдельного смешанного авиаполка Черноморского флота.
Исполнитель проследил за стоянкой вертолетной эскадрильи и приобрел «взрывчатые вещества», которые в итоге оказалась муляжами. В мае 2023 года он стоял на обстановке общественного транспорта с пакетом, в котором находились компоненты для СВУ, в том числе поддельные. В этот момент произошло задержание.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, подсудимый получил 17 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и оставшихся — в колонии строгого режима. Также был назначен штраф в 400 тысяч рублей с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор в силу пока не вступил.
Подпишись на нас в Telegram.