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В Ростове житель Севастополя получил 17 лет лишения свободы за госизмену

Длительный срок за госизмену и попытку теракта получил в Ростове экстремист из Севастополя.

Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о государственной измене и подготовке к теракту. Подсудимый получил 17 лет лишения свободы.

По информации суда, в 2022 году в Севастополе сотрудники ГУР Минобороны Украины установили контакт с экстремистом и привлекли его к сотрудничеству.

В апреле 2023 года мужчина получил задание извлечь из тайника в Севастополе взрывчатое вещество, изготовить СВУ, а затем подорвать военный вертолет Ка-27 на аэродроме отдельного смешанного авиаполка Черноморского флота.

Исполнитель проследил за стоянкой вертолетной эскадрильи и приобрел «взрывчатые вещества», которые в итоге оказалась муляжами. В мае 2023 года он стоял на обстановке общественного транспорта с пакетом, в котором находились компоненты для СВУ, в том числе поддельные. В этот момент произошло задержание.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, подсудимый получил 17 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и оставшихся — в колонии строгого режима. Также был назначен штраф в 400 тысяч рублей с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор в силу пока не вступил.

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