В Ростове житель Севастополя получил 17 лет лишения свободы за госизмену

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, подсудимый получил 17 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и оставшихся — в колонии строгого режима. Также был назначен штраф в 400 тысяч рублей с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор в силу пока не вступил.