Reuters: Израиль «по ошибке» причислил Бушер к объектам, подвергшимся атакам

Глава «Росатома» Лихачев призывал власти Израиля воздержаться «даже от намека» на прямой удар по АЭС «Бушер». Он заявил, что в случае удара по станции авария будет сопоставима с Чернобыльской. На АЭС работают более 200 специалистов из России. Сотрудников, которые находились в командировках на станции, вывезли из Ирана, рассказал Алексей Лихачев. Он добавил, что остальных «Росатом» считает возможным оставить на «Бушере», но госкорпорация готова «к любому сценарию», в том числе к быстрой эвакуации всех российских работников.