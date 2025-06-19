В двух районах Новосибирска введут режим повышенной готовности

По словам градоначальника, особый режим будет введён из-за ливнёвки на Дачной, 42/1, так как там подтапливает проезжую часть и территорию возле дома после дождей. МКУ «Гормост» поручено срочно обследовать ливневую канализацию, подготовить техническое решение и начать модернизацию водоотвода.