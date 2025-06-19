В двух районах Новосибирска введут режим повышенной готовности

В Заельцовском и Ленинском районах Новосибирска введут режим повышенной готовности. Об этом в четверг, 19 июня в своём телерграм-канале рассказал мэр Максим Кудрявцев.
По словам градоначальника, особый режим будет введён из-за ливнёвки на Дачной, 42/1, так как там подтапливает проезжую часть и территорию возле дома после дождей. МКУ «Гормост» поручено срочно обследовать ливневую канализацию, подготовить техническое решение и начать модернизацию водоотвода.
Кроме того, режим повышенной готовности вводится из-за нестабильности несущих стен аварийного дома на Малыгина, 25.
«В течение десяти дней проведём комиссионное обследование, параллельно готовим варианты временного расселения жителей. УК будет ежедневно мониторить ситуацию», — заверил чиновник.
По словам Кудрявцева, введение особого режим позволит городским службам действовать оперативнее и превентивно отрабатывать возможные риски. В свою очередь, главы районных администраций должны будут объяснить жителям ситуацию и рассказать о принимаемых мерах.