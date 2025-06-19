В Челябинской области мужчина незаконно обналичил маткапитал на 28 миллионов рублей

Следователи ГУ МВД по Челябинской области окончили расследование уголовного дела о крупном мошенничестве. Обвиняемым стал 45-летний житель Челябинска, руководитель кредитного потребительского кооператива. Его подозревают в хищении более 28 миллионов рублей, предназначенных для выплат материнского капитала.
По данным полиции, мужчина вступил в сговор с группой лиц, в том числе с представителями риелторского сообщества. Вместе они находили женщин, желающих обналичить средства маткапитала в обход закона. С ними заключались фиктивные договоры займа якобы на улучшение жилищных условий, а затем поддельные документы подавались в Социальный фонд России.
Следователи установили 56 эпизодов мошенничества. Раскрыть схему помогли сотрудники управления экономической безопасности МВД и УФСБ по Челябинской области.
Обвиняемый пошёл на сотрудничество со следствием, заключил досудебное соглашение и частично возместил ущерб — около 1,5 миллионов рублей. Сейчас дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Челябинска.
Ранее в Кыштыме женщина оформила на своё имя чужого ребёнка и незаконно получила материнский капитал и детские пособия. Всего она похитила более 1,5 миллионов бюджетных рублей.