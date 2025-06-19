В Челябинской области мужчина незаконно обналичил маткапитал на 28 миллионов рублей

По данным полиции, мужчина вступил в сговор с группой лиц, в том числе с представителями риелторского сообщества. Вместе они находили женщин, желающих обналичить средства маткапитала в обход закона. С ними заключались фиктивные договоры займа якобы на улучшение жилищных условий, а затем поддельные документы подавались в Социальный фонд России.