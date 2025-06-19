Экс-судью Жолманову приговорили к 10 годам лишения свободы

По этому же делу на скамье подсудимых находился и второй обвиняемый — Данияр Кушалиев. Суд признал его виновным по пункту 1 части 3 статьи 190 УК РК и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.