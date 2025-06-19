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В Минске Peugeot наехал на пешехода

В Минске по предварительной информации около 11:30 водитель грузового автомобиля «Peugeot», двигаясь задним ходом по тротуару по проспекту Рокоссовского, не убедился в безопасности выполняемого маневра и совершил наезд на 27-летнюю девушку. Об этом информирует пресс-служба УГАИ Мингорисполкома.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

Она стояла у края проезжей части в ожидании зеленого света. Девушка доставлена в больницу.

На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска.