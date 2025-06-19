У Масимова нет одиночной камеры — КУИС

«Отбывает наказание в соответствии с приговором суда. У всех осужденных у нас одинаковые условия. Есть соответствующие надзорные органы, которые контролируют данный вопрос. Он (Масимов — КАзТАГ) отбывает совместно с другими осужденными», — сказал Кайырбеков в кулуарах сената в четверг.
Напомним, 24 апреля 2023 года суд Астаны сообщил о вынесении обвинительного приговора экс-главе КНБ Кариму Масимову, который был осужден на 18 лет по части 1 статьи 175 (государственная измена), части 3 статьи 179 (насильственный захват власти), пункту 3 части 4 статьи 362 (превышение власти и должностных полномочий) УК РК. Его бывшие заместители Анвар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов были осуждены на 16, 15 и три года соответственно. 30 мая КазТАГ сообщал, что Масимову смягчат режим отбывания наказания, а 16 июня информация агентства подтвердилась — экс-главе КНБ и двум его замам изменили приговор суда первой инстанции в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.
10 июня 2024 года стало известно, что Масимов просит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о помиловании.
14 июня депутат мажилиса Ермурат Бапи, комментируя ситуацию с обращением Масимова о помиловании, предложил тому дать показания на экс-президента Нурсултана Назарбаева.
28 июня стало известно, что Токаеву рекомендовали отказать Масимову в помиловании.
23 июля 2024 года КазТАГ сообщил, что Токаев отказался помиловать Масимова.
18 июня министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов официально опроверг слухи о «тяжелой болезни» экс-главы КНБ.