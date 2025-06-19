У Масимова нет одиночной камеры — КУИС

Напомним, 24 апреля 2023 года суд Астаны сообщил о вынесении обвинительного приговора экс-главе КНБ Кариму Масимову, который был осужден на 18 лет по части 1 статьи 175 (государственная измена), части 3 статьи 179 (насильственный захват власти), пункту 3 части 4 статьи 362 (превышение власти и должностных полномочий) УК РК. Его бывшие заместители Анвар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов были осуждены на 16, 15 и три года соответственно. 30 мая КазТАГ сообщал, что Масимову смягчат режим отбывания наказания, а 16 июня информация агентства подтвердилась — экс-главе КНБ и двум его замам изменили приговор суда первой инстанции в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.