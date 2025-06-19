В Петербурге директор школы избежала колонии за халатность

Ребенок был доставлен в больницу с серьезной травмой головы, квалифицированной как тяжкий вред здоровью. Суд приговорил женщину к условному лишению свободы на срок два года с таким же испытательным сроком. Также ей на год запрещено осуществление педагогической деятельности.