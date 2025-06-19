В Петербурге директор школы избежала колонии за халатность

В Санкт-Петербурге вынесен приговор директору школы, признанной виновной в халатности. Об этом сообщает Главное следственное управление СКР по городу.
Следствием и судом установлено, что директор школы, не получив необходимых разрешений, допустила установку на втором этаже учебного заведения игрового тира, который не был надежно закреплен. Из-за недостаточного контроля за этой конструкцией 12 февраля произошло ее падение на ученика второго класса.
Ребенок был доставлен в больницу с серьезной травмой головы, квалифицированной как тяжкий вред здоровью. Суд приговорил женщину к условному лишению свободы на срок два года с таким же испытательным сроком. Также ей на год запрещено осуществление педагогической деятельности.