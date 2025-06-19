Reuters сообщил о запуске КНДР более 10 ракет в сторону Китая

Это уже не первый подобный инцидент за последнее время. В начале мая Северная Корея осуществила запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap. Позже агентство уточнило, что речь может идти о запуске нескольких баллистических ракет малой дальности.