Бывший главный таможенный инспектор Уфы отделался за взятки крупным штрафом.

Экс-главный инспектор Уфимского таможенного поста, обвиняемый во взятках, заплатит крупный штраф. Приговор сегодня вынес Калининский районный суд Уфы, сообщили «Башинформу» в пресс-службе.
Напомним, по версии следствия, 61-летний фигурант уголовного дела с августа 2022 года по декабрь 2023 получил «за общее покровительство и решение вопросов, связанных с таможенным оформлением» от двоих мужчина более 200 тысяч рублей.
Первый «клиент» отправил ему банковский перевод на сумму 48 тысяч рублей за ускоренное рассмотрении заявлений об уплате утилизационного сбора на ввоз двух элитных автомобилей в России.
Второй мужчина систематически передавал экс-таможеннику деньги за аналогичные услуги. В общей сложности сумма взятки составила 163 тысячи рублей. Ранее «Башинформ» писал о том, что взяткодателю назначили штраф в миллион рублей.
Подсудимый полностью признал свою вину в ходе следствия. Суд назначил ему штраф в размере 2,4 млн рублей и запретил занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления сроком на 7 лет.
Приговор пока в законную силу не вступил.