Подростки распивали алкоголь на стихийном пляже в омском поселке Рыбачий

Сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по городу Омску задержали четверых 16-летних подростков, распивавших алкогольные напитки на стихийном пляже в поселке Рыбачий. Несовершеннолетние находились без сопровождения взрослых и вели себя беспечно у водоема. Полицейские доставили их в отделение, вызвали родителей и составили административные протоколы за распитие алкогольной продукции в общественных местах. Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Кировского округа для дальнейшего рассмотрения.
Еще один рейд сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по городу Омску провели на стихийном пляже в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Там инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили три компании подростков, которые уже успели искупаться в запрещенном для плавания месте. Все дети находились без присмотра взрослых. Сотрудники полиции вызвали родителей, передали им детей и вручили официальные предостережения о необходимости соблюдать правила безопасности и не допускать подобных ситуаций в будущем.
Омская полиция напоминает, что подростки и дети не должны находиться у водоемов без присмотра взрослых. Там, где установлены запрещающие знаки, купаться запрещено. Сотрудники правоохранительных органов продолжают ежедневные рейды по стихийным пляжам города, уделяя особое внимание компаниям подростков и семьям с маленькими детьми.
Ранее мы писали, что после купания в озере Линево омичи покрылись кожной сыпью.