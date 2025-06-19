Подростки распивали алкоголь на стихийном пляже в омском поселке Рыбачий

Еще один рейд сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по городу Омску провели на стихийном пляже в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Там инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили три компании подростков, которые уже успели искупаться в запрещенном для плавания месте. Все дети находились без присмотра взрослых. Сотрудники полиции вызвали родителей, передали им детей и вручили официальные предостережения о необходимости соблюдать правила безопасности и не допускать подобных ситуаций в будущем.