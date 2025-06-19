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В Шелехове в карьере утонул 12-летний школьник

Тело подростка подняли со дна местные жители.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелехове произошло трагическое происшествие — на искусственном водоеме в районе садоводческого товарищества «Ветеран» утонул 12-летний школьник. Как сообщили КП-Иркутск в Следкоме, МВД и МЧС региона, инцидент произошел днем 19 июня, когда парень, оставшись без присмотра взрослых, зашел в воду. Глубина карьера в этом месте достигает трех метров. Тело подростка со дна подняли местные жители, позже передали его прибывшим правоохранителям.

— Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Прокуратура Шелехова взяла дело на особый контроль и организовала проверку, во время которой будет оценено соблюдение законодательства о безопасности на водных объектах и защите прав несовершеннолетних, — сообщают в пресс-службе ведомств.

На месте происшествия установлены запрещающие знаки, однако это не остановило трагедию. МЧС России напоминает о важности соблюдения правил поведения у воды. Не купайтесь в необорудованных местах, где нет спасателей и возможны опасные течения. Контролируйте детей у воды и объясняйте им риски.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье возобновляют ограничения на посещение лесов.