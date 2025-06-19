В Шелехове в карьере утонул 12-летний школьник

— Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Прокуратура Шелехова взяла дело на особый контроль и организовала проверку, во время которой будет оценено соблюдение законодательства о безопасности на водных объектах и защите прав несовершеннолетних, — сообщают в пресс-службе ведомств.