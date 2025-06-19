В Ташкенте продавали iPhone по 100 долларов. Но за этим стояла кража на 330 миллионов сумов

Дерзкое ограбление произошло в одном из магазинов, торгующих смартфонами в Чиланзарском районе. Ночью, около 2:30, двое парней в масках с помощью камня разбили стеклянную дверь и проникли внутрь. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи: злоумышленники действовали быстро, похитив телефоны и аксессуары.
Утром владелец магазина, прибыв на работу, обнаружил разгром и немедленно сообщил в ОВД. По его словам, были украдены 41 iPhone, включая последние модели, а сумма ущерба превысила 330 миллионов сумов.
Сотрудники Чиланзарского РОВД сработали оперативно — задержали двоих подозреваемых и изъяли часть похищенных телефонов. Выяснилось, что один из задержанных ранее уже трижды был судим за кражи, однако извлечь урок из прошлого так и не смог.
На допросе один из них рассказал все в деталях.
«Мы с другом всё заранее спланировали. Я предложил, он согласился. Пришли к магазину, взял камень и разбил стеклянную дверь. Потом спрятались, подождали — никто не пришёл. Тогда я подошёл и выбил дверь ногой. Внутри мы нашли сейф, унесли его, взяли в аренду болгарку и вскрыли. Внутри было 41 телефон. Утром я продал iPhone 11 Pro за 100 долларов, а позже iPhone 12 Pro и 13 — за 4,5 млн сумов. Деньги мы поделили пополам. Свою часть я потратил», — отметил он.
Парень добавил, что раскаивается в содеянном и просит прощения у владельца магазина и всех граждан. Обещает, что такого больше не повторится.
В отношении ранее судимого фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 169 УК — «Разбой, совершённый в особо крупном размере». Он задержан. Его сообщник, ввиду несовершеннолетия, отпущен под поручительство. Следствие продолжается.