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В Ташкенте продавали iPhone по 100 долларов. Но за этим стояла кража на 330 миллионов сумов

Vaib.uz (Узбекистан. 19 июня). Вы бы поверили, если бы вам предложили новый iPhone по цене от 100 до 350 долларов? Вряд ли. Но именно по такой цене в Ташкенте действительно продавали смартфоны Apple — с одной существенной оговоркой: все они были украдены.

Дерзкое ограбление произошло в одном из магазинов, торгующих смартфонами в Чиланзарском районе. Ночью, около 2:30, двое парней в масках с помощью камня разбили стеклянную дверь и проникли внутрь. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи: злоумышленники действовали быстро, похитив телефоны и аксессуары.

Утром владелец магазина, прибыв на работу, обнаружил разгром и немедленно сообщил в ОВД. По его словам, были украдены 41 iPhone, включая последние модели, а сумма ущерба превысила 330 миллионов сумов.

Сотрудники Чиланзарского РОВД сработали оперативно — задержали двоих подозреваемых и изъяли часть похищенных телефонов. Выяснилось, что один из задержанных ранее уже трижды был судим за кражи, однако извлечь урок из прошлого так и не смог.

На допросе один из них рассказал все в деталях.

«Мы с другом всё заранее спланировали. Я предложил, он согласился. Пришли к магазину, взял камень и разбил стеклянную дверь. Потом спрятались, подождали — никто не пришёл. Тогда я подошёл и выбил дверь ногой. Внутри мы нашли сейф, унесли его, взяли в аренду болгарку и вскрыли. Внутри было 41 телефон. Утром я продал iPhone 11 Pro за 100 долларов, а позже iPhone 12 Pro и 13 — за 4,5 млн сумов. Деньги мы поделили пополам. Свою часть я потратил», — отметил он.

Парень добавил, что раскаивается в содеянном и просит прощения у владельца магазина и всех граждан. Обещает, что такого больше не повторится.

В отношении ранее судимого фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 169 УК — «Разбой, совершённый в особо крупном размере». Он задержан. Его сообщник, ввиду несовершеннолетия, отпущен под поручительство. Следствие продолжается.