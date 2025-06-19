В Ташкенте продавали iPhone по 100 долларов. Но за этим стояла кража на 330 миллионов сумов

«Мы с другом всё заранее спланировали. Я предложил, он согласился. Пришли к магазину, взял камень и разбил стеклянную дверь. Потом спрятались, подождали — никто не пришёл. Тогда я подошёл и выбил дверь ногой. Внутри мы нашли сейф, унесли его, взяли в аренду болгарку и вскрыли. Внутри было 41 телефон. Утром я продал iPhone 11 Pro за 100 долларов, а позже iPhone 12 Pro и 13 — за 4,5 млн сумов. Деньги мы поделили пополам. Свою часть я потратил», — отметил он.