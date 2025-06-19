В Ростове во время ветра на крышу легковушки рухнула ветка тополя

В Ростове-на-Дону во время ветра на крышу легковой машины рухнула тяжелая ветка тополя. Древесина оставила вмятину на транспорте и достала зеленой листвой до капота другого автомобиля. Об этом днем 19 июня в соцсетях рассказали очевидцы.
По словам ростовчан, инцидент произошел на пересечении Пушкинской и Буденновского. Информации о пострадавших нет. Сейчас ситуацию уточняют сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним, ветреная погода на Дону сохраняется с 17 июня, тогда было объявлено штормовое предупреждение, оно все еще действует. 19 и 20 июня местами по региону возможны ливни с грозами, градом и ветром до 20−25 м/с.
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