В Челябинске при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Огонь бушевал на площади 10 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные быстро справились с возгоранием, однако в здании находились люди. Самостоятельно эвакуировались из горящего дома 27 человек, ещё семерым выбраться на свежий воздух помогли спасатели.
Кроме того, на лестничной клетке между третьим и четвёртым этажами пожарные обнаружили мужчину без сознания. Спасаясь от огня, он решил забраться наверх, но при пожаре дым с продуктами горения поднимается выше. Увы, спасти пострадавшего не удалось, мужчина скончался на месте. Другой жилец выпрыгнул из окна горящей квартиры, его доставили в больницу.
Причина пожара пока не установлена, её выясняют сотрудники отделения дознания.
Напомним, 15 июня, в Златоусте загорелась квартира на пятом этаже многоквартирного дома. При тушении пожара огнеборцы также обнаружили тело мужчины.