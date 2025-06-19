В Челябинске при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Трагедия произошла во время пожара в пятиэтажке на улице Новороссийской в Челябинске. В доме коридорного типа загорелась квартира на третьем этаже. Один их жильцов, спасаясь от огня, забрался повыше, и это стало ошибкой. Пожарные также эвакуировали из горящего дома семь человек. О происшествии рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.