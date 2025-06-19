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В Челябинске при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Трагедия произошла во время пожара в пятиэтажке на улице Новороссийской в Челябинске. В доме коридорного типа загорелась квартира на третьем этаже. Один их жильцов, спасаясь от огня, забрался повыше, и это стало ошибкой. Пожарные также эвакуировали из горящего дома семь человек. О происшествии рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Огонь бушевал на площади 10 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные быстро справились с возгоранием, однако в здании находились люди. Самостоятельно эвакуировались из горящего дома 27 человек, ещё семерым выбраться на свежий воздух помогли спасатели.

Кроме того, на лестничной клетке между третьим и четвёртым этажами пожарные обнаружили мужчину без сознания. Спасаясь от огня, он решил забраться наверх, но при пожаре дым с продуктами горения поднимается выше. Увы, спасти пострадавшего не удалось, мужчина скончался на месте. Другой жилец выпрыгнул из окна горящей квартиры, его доставили в больницу.

Причина пожара пока не установлена, её выясняют сотрудники отделения дознания.

Напомним, 15 июня, в Златоусте загорелась квартира на пятом этаже многоквартирного дома. При тушении пожара огнеборцы также обнаружили тело мужчины.