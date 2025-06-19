Из-за сильного ветра несколько самолетов не смогли приземлиться в Ташкенте

В результате непогоды несколько авиарейсов были вынуждены изменить маршрут и направиться на запасные аэродромы. Так, самолеты, следовавшие по маршрутам Камрань — Ташкент, Махачкала — Ташкент и Дели — Ташкент, совершили посадку в Самарканде. Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Астана — Ташкент, ушел на запасной аэродром в Туркестан (Казахстан).
Примерно через полчаса погодные условия улучшились, и аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты, и воздушная гавань снова принимает рейсы. Самолеты, приземлившиеся на запасных аэродромах, в настоящее время готовятся к вылету в Ташкент.
Напомним, что сдвиг ветра — это резкое изменение направления или скорости ветра, которое особенно опасно при взлете и посадке самолета. Он может быть горизонтальным или вертикальным, вызывая турбулентность и сложные условия управления воздушным судном. Именно поэтому такие погодные явления требуют оперативного реагирования служб управления воздушным движением.