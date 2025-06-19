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Из-за сильного ветра несколько самолетов не смогли приземлиться в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 19 июня). Сегодня, 19 июня, примерно в 16.00 в столичном аэропорту «Ташкент» были временно приостановлены посадки и вылеты самолетов из-за сильного ветра и так называемого сдвига ветра — опасного метеоусловия, при котором резко меняется направление или скорость воздушного потока на небольшом расстоянии.

В результате непогоды несколько авиарейсов были вынуждены изменить маршрут и направиться на запасные аэродромы. Так, самолеты, следовавшие по маршрутам Камрань — Ташкент, Махачкала — Ташкент и Дели — Ташкент, совершили посадку в Самарканде. Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Астана — Ташкент, ушел на запасной аэродром в Туркестан (Казахстан).

Примерно через полчаса погодные условия улучшились, и аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты, и воздушная гавань снова принимает рейсы. Самолеты, приземлившиеся на запасных аэродромах, в настоящее время готовятся к вылету в Ташкент.

Напомним, что сдвиг ветра — это резкое изменение направления или скорости ветра, которое особенно опасно при взлете и посадке самолета. Он может быть горизонтальным или вертикальным, вызывая турбулентность и сложные условия управления воздушным судном. Именно поэтому такие погодные явления требуют оперативного реагирования служб управления воздушным движением.