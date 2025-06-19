Из-за сильного ветра несколько самолетов не смогли приземлиться в Ташкенте

Примерно через полчаса погодные условия улучшились, и аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты, и воздушная гавань снова принимает рейсы. Самолеты, приземлившиеся на запасных аэродромах, в настоящее время готовятся к вылету в Ташкент.