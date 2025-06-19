В Омске на пересечении Конева произошло ДТП с переворотом автомобиля

Сегодня на объездной дороге в районе пересечения улицы Конева и подъезда к Торговому городу произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, мужчина 1977 года рождения, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota.