В Омске на пересечении Конева произошло ДТП с переворотом автомобиля

Сегодня на объездной дороге в районе пересечения улицы Конева и подъезда к Торговому городу произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, мужчина 1977 года рождения, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota.
«В результате столкновения автомобиль Toyota, за рулем которого находился мужчина 1985 года рождения, опрокинулся. Водитель Toyota получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — рассказали «КП Омск» в Госавтоинспекции УМВД России по Омской области.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые установили обстоятельства аварии. По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге. Добавим, что на перекрестке светофор не работал.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, особенно при проезде перекрестков и выезде со второстепенных дорог. Подробности происшествия и состояние пострадавшего уточняются.