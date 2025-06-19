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Ураганный ветер оставил без света жителей Экибастуза

В Экибастузском энергоузле 19 июня произошло аварийное отключение линии электропередачи напряжением 500 кВ из-за ураганного ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой АО «KEGOC».

Инцидент зафиксирован в 16:44. По предварительным данным, причиной отключения стали неблагоприятные погодные условия. Город накрыл шквалистый ветер и осадки.

«В результате сработала противоаварийная автоматика. Объем ограничений мощности составил порядка 800 мегаватт», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Специалисты АО «KEGOC» работают над повторным включением линии и стабилизацией режима энергосистемы. Ориентировочное время устранения последствий аварии — от полутора до двух часов.

А ранее жители Алмалинского района Алматы 19 июня 2025 года остались без электричества. В пресс-службе АО «Алатау Жарық Компаниясы» уточнили, что авария произошла из-за повреждения кабельных линий и жары.