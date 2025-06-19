Антикор расследует уголовное дело в отношении экс-руководства «Барыса»

«Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководства хоккейного клуба “Барыс” и других лиц по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия. Иная информация согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», — говорится в ответе на запрос.