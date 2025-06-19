В Минске микроавтобус сбил девушку на тротуаре, ожидавшую зеленый на светофоре

Авария произошла 19 июня на проспекте Рокоссовского. Так, в 11.30 часов вблизи дома № 145/А произошел наезд на пешехода. Установлено, что 23-летний водитель «Пежо» ехал задним ходом по тротуару и, не убедившись в безопасности своего маневра, наехал на 27-летнюю девушку, которая стояла у края проезжей части, ожидая разрешающий сигнал светофор.