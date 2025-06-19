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В Минске микроавтобус сбил девушку на тротуаре, ожидавшую зеленый на светофоре

В Минске микроавтобус сбил девушку на тротуаре.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель микроавтобуса сбил девушку на тротуаре, когда та ждала «зеленый» сигнал на светофоре для пешеходов, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 19 июня на проспекте Рокоссовского. Так, в 11.30 часов вблизи дома № 145/А произошел наезд на пешехода. Установлено, что 23-летний водитель «Пежо» ехал задним ходом по тротуару и, не убедившись в безопасности своего маневра, наехал на 27-летнюю девушку, которая стояла у края проезжей части, ожидая разрешающий сигнал светофор.

Минчанку доставили в больницу для обследования.

Тем временем шестилетний ребенок был обнаружен один посреди трассы «Брест-Минск»: «Мальчик сбежал от бабушки».

Еще МВД раскрыло подробности дела о торговле добавками под видом лекарств: «Упаковка стоила до 3 рублей, а продавали ее за 135 рублей».

Также Минздрав прокомментировал резонансное дело торговцев пищевыми добавками под видом дорогих лекарств: «Имеют потенциальный вред для здоровья».