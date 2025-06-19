Беспилотник нашли в Мангистау

Согласно информации, летательный аппарат очевидцы нашли сегодня, 19 июня, около пограничной железнодорожной станции Болашак. О найденном объекте сообщили в соответствующие органы.
Вместе с тем редакции Tengrinews.kz в департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что ДП совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предмета, похожего на фрагменты беспилотного летательного аппарата, в Каракиянском районе.
«Объект найден в удаленной местности, вдали от населенных пунктов, какой-либо ущерб отсутствует. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — прокомментировали ситуацию в ДП региона.
Напомним, что 26 марта в Западно-Казахстанской области были обнаружены предметы, похожие на обломки БПЛА. Это был уже четвертый случай, когда беспилотный летательный аппарат падал на территории ЗКО. Случай падения фрагментов БПЛА в полиции подтвердили 24 марта. 18 марта трехметровый беспилотник упал в Таскалинском районе. А 18 февраля инцидент с падением неизвестного летательного аппарата произошел в поселке Уялы Бокейординского района.