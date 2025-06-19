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Беспилотник нашли в Мангистау

Жители Каракиянского района Мангистауской области обнаружили неизвестный летательный объект, который похож на беспилотник, передает Tengrinews.kz.

Источник: lada.kz

Согласно информации, летательный аппарат очевидцы нашли сегодня, 19 июня, около пограничной железнодорожной станции Болашак. О найденном объекте сообщили в соответствующие органы.

Вместе с тем редакции Tengrinews.kz в департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что ДП совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предмета, похожего на фрагменты беспилотного летательного аппарата, в Каракиянском районе.

«Объект найден в удаленной местности, вдали от населенных пунктов, какой-либо ущерб отсутствует. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — прокомментировали ситуацию в ДП региона.

Напомним, что 26 марта в Западно-Казахстанской области были обнаружены предметы, похожие на обломки БПЛА. Это был уже четвертый случай, когда беспилотный летательный аппарат падал на территории ЗКО. Случай падения фрагментов БПЛА в полиции подтвердили 24 марта. 18 марта трехметровый беспилотник упал в Таскалинском районе. А 18 февраля инцидент с падением неизвестного летательного аппарата произошел в поселке Уялы Бокейординского района.

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