На Алматы обрушился ураган

В случая объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильного ветра, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды. Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут. Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Не оставляйте автомобили под деревьями. Не стойте под слабо укрепленными конструкциями: их разрушение может привести к травмированию людей.