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На Алматы обрушился ураган

После небывалой жары в Алматы резко сменилась погода. Вечером 19 июня 2025 года в городе поднялся сильный ветер, сдувающий все на своем пути, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Примечательно, что в городе синоптики РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение. Но на завтра, 20 июня.

Специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города убедительно просят соблюдать меры безопасности.

20 июня в Алматы днем ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы ветра могут достичь 15−20 метров в секунду.

Пресс-служба ДЧС Алматы.

Также гостей и туристов города убедительно просят воздержаться от похода в горы.

«Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!»Пресс-служба ДЧС Алматы.

В продолжении обращения дан ряд рекомендаций.

В случая объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильного ветра, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды. Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут. Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Не оставляйте автомобили под деревьями. Не стойте под слабо укрепленными конструкциями: их разрушение может привести к травмированию людей.