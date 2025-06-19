Девушка пострадала после падения дерева на улице Пушкинской в Ростове

Днем 19 июня в центре Ростова-на-Дону во время ветра на девушку упало дерево. Пострадавшую после этого увезли в больницу на машине скорой помощи, рассказали очевидцы.
Инцидент произошел на Пушкинской. На этой же улице, в районе проспекта Буденновского, сегодня на крышу легковой машины рухнула тяжелая ветка тополя. Древесина оставила вмятину на транспорте.
Напомним, ветреная погода на Дону сохраняется с 17 июня. 19 и 20 июня местами по региону возможны ливни с грозами, градом и ветром до 20−25 м/с.
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