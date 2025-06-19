Велосипедист погиб в ДТП с грузовиком в Барановичском районе

Авария случилась 19 июня около 10.20. За рулем грузового автомобиля Mercedes был 26-летний водитель. По предварительным данным, на 52-м км автодороги Р2 Столбцы — Ивацевичи — Кобрин молодой человек при опережении не учел габариты транспортного средства и сбил 72-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по проезжей части. Пенсионер получил несовместимые с жизнью травмы. Следователи дадут правовую оценку случившемуся.