Велосипедист погиб в ДТП с грузовиком в Барановичском районе

Авария случилась 19 июня около 10.20. За рулем грузового автомобиля Mercedes был 26-летний водитель. По предварительным данным, на 52-м км автодороги Р2 Столбцы — Ивацевичи — Кобрин молодой человек при опережении не учел габариты транспортного средства и сбил 72-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по проезжей части. Пенсионер получил несовместимые с жизнью травмы. Следователи дадут правовую оценку случившемуся.
Еще одно ДТП произошло сегодня около 6.15 в Кобринском районе. Автомобилем Audi управлял 33-летний минчанин. По предварительной информации, на 57-м км трассы М1 он уснул за рулем и съехал в кювет. Помощь медиков понадобилась 40-летнему пассажиру легковушки, его госпитализировали.
В Пинске сегодня около 10.00 в аварии пострадала 71-летняя женщина. На автомобиле Mazda ехал 85-летний водитель. На улице Брестской мужчина сбил пожилую пинчанку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерку госпитализировали.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.