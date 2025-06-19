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Велосипедист погиб в ДТП с грузовиком в Барановичском районе

19 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе в ДТП погиб пожилой велосипедист. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: УВД Брестского облисполкома

Авария случилась 19 июня около 10.20. За рулем грузового автомобиля Mercedes был 26-летний водитель. По предварительным данным, на 52-м км автодороги Р2 Столбцы — Ивацевичи — Кобрин молодой человек при опережении не учел габариты транспортного средства и сбил 72-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по проезжей части. Пенсионер получил несовместимые с жизнью травмы. Следователи дадут правовую оценку случившемуся.

Еще одно ДТП произошло сегодня около 6.15 в Кобринском районе. Автомобилем Audi управлял 33-летний минчанин. По предварительной информации, на 57-м км трассы М1 он уснул за рулем и съехал в кювет. Помощь медиков понадобилась 40-летнему пассажиру легковушки, его госпитализировали.

В Пинске сегодня около 10.00 в аварии пострадала 71-летняя женщина. На автомобиле Mazda ехал 85-летний водитель. На улице Брестской мужчина сбил пожилую пинчанку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерку госпитализировали.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.