телефонные мошенники оставили московский театр без денег

Московский драматический театр «Вернадского, 13» остался без средств на этот сезон после телефонного мошенничества. Как сообщает телеграм-канал Mash, художественный руководитель Елена перевела злоумышленникам 4,5 млн рублей, которые составляли бюджет театра до осени.
Несколько дней мошенники выдавали себя за сотрудников ЦБ и ФСБ и убедили Елену, что она числится в списке подозреваемых по вымышленному делу. Чтобы «очистить репутацию», ей предложили перевести всё имевшееся имущество, включая личные и организационные средства, в специальное приложение, якобы принадлежащее ЦБ.
На завершающем этапе «следователь» попросил передать деньги напрямую вымогателю, объяснив это будто бы задержанием преступника. Лишь тогда Елена осознала, что ее обманули.
После аферы у театра не осталось средств на зарплаты, коммунальные платежи и подготовку к новому сезону. В учреждении введён режим строгой экономии до октября и коллектив ищет дополнительные источники дохода: запущены ранние продажи билетов, активно привлекают школьные группы.
Театр также открыл благотворительный сбор, чтобы пережить трудный период. Помимо взрослыхспектаклей, таких как «Прощание с Матерой» и «Трое в лодке, не считая собаки», театр ставит детские постановки — «Конек-Горбунок» и «Белоснежка и семь гномов». Также помещение сдается для выставок и детских праздников, а многие сотрудники совмещают несколько должностей.