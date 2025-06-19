телефонные мошенники оставили московский театр без денег

Театр также открыл благотворительный сбор, чтобы пережить трудный период. Помимо взрослыхспектаклей, таких как «Прощание с Матерой» и «Трое в лодке, не считая собаки», театр ставит детские постановки — «Конек-Горбунок» и «Белоснежка и семь гномов». Также помещение сдается для выставок и детских праздников, а многие сотрудники совмещают несколько должностей.